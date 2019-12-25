民進黨副總統候選人賴清德25日下午來到汐止建凌宮參拜、為賴品妤造勢。有記者提問，邱毅上午召開記者會時指賴清德是「網軍受害者」，賴清德回應，這部分黨中央已經回應，他不須再做補充。

記者再追問，是否會想回擊對方，賴清德說，「現在選舉期間，有些資訊比較亂，但我相信有些案子已進入司法階段，司法會釐清社會真相，社會自然而然會了解更清楚」。

(中時 )