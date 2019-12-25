網軍事件 賴清德：黨中央已回應 不須他多補充 17:442019/12/25 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨副總統候選人賴清德25日下午來汐止建凌宮參拜時表示，網軍事黨部已有回應，他沒什麼好補充的。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨副總統候選人賴清德25日下午來到汐止建凌宮參拜、為賴品妤造勢。有記者提問，邱毅上午召開記者會時指賴清德是「網軍受害者」，賴清德回應，這部分黨中央已經回應，他不須再做補充。 記者再追問，是否會想回擊對方，賴清德說，「現在選舉期間，有些資訊比較亂，但我相信有些案子已進入司法階段，司法會釐清社會真相，社會自然而然會了解更清楚」。 (中時 ) #2020大選 #賴清德 #網軍 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐永明痛批民進黨：踐踏小黨 15:262019/12/21 政治 國民黨轟蔡賴菊謝：「賣台」是事實！ 12:182019/12/23 政治 要司改，先下架柯建銘 04:102019/12/24 時論廣場 抓到了！藍營公布卡神網軍上線：直屬民進黨主席蔡英文 11:012019/12/24 政治 魔鬼藏在細節！學者分析不分區名單 嗆民進黨不騙會死？ 11:552019/12/24 政治 爆與網軍有簽合約 綠：黨部委託的網路輿情專案 12:192019/12/24 政治 網軍獲公部門資源 每半個月向民進黨中央匯報一次 12:232019/12/24 政治 蔡英文一耍狠，民進黨就翻船 04:102019/12/25 時論廣場 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 11:362019/12/25 政治 獨／民進黨網軍內鬥 造成消息走漏 13:182019/12/25 政治 政治熱門新聞 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 最新總統民調出爐 網驚訝：這有人信！？ - 政治 政見發表會被圈粉 韓黑跳船了！ - 政治 韓蔡宋都上博恩！網看完3點精闢分析：決定投.... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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