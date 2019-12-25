很想要為蔡英文總統說句好話，但是...，想不出來。

在第二場「2020總統大選政見會中」，蔡英文想要用政績突顯執政能力，而她也確實是提出了具體而「美好」的經濟數據，但是，人民的感受是否也如此美好，這不只是對手國民黨總統候選人韓國瑜的疑問，也是大家共同的感受：「嘸好」。

蔡英文說，在她執政期間，實質總薪資的成長的幅度，遠遠超過前一個政府執政的8年。即使加上通貨膨脹的因素，仍然超過20年前的水準，數字是正確的，問題是問問時下年輕人的真實「薪情」是否也如此「良好」？答案恐怕是相反的「嘸爽」。

蔡英文說，台灣無法加入RECP、CPTPP，是因為大陸不斷的阻撓台灣，這話說的是客觀事實，她說，即使沒有加入RCEP、CPTPP，我們的資通訊產品，不管是輸入RECP、還是CPTPP成員國，有70％、80％的產品是免關稅的，因為我們是ITA成員國，這更是事實，但這不是、也不應是台灣遲遲無法加入的理由與藉口，這也是國內企業界面對全球區域經濟整合的趨勢，普遍感到「不安」的主因。

蔡英文說，因為政治關係，我們無法加入區域經濟整合，和一些國家仍無法簽署FTA，這是有遺憾，但這不是末日，全力突圍才是關鍵，說的真好，但是，要如何突破？相信眾企業家們都想知道。

蔡英文說，批評政府是「用肺發電」的人是在誤導，她說核能才是「用命發電」，蔡英文說的，不能說都不對，而發展綠能也的確是全球的趨勢，但是，可以因此「殺」了「以核養綠」的公投嗎？這是蔡英文總統與民進黨所追求的民主價值嗎？

蔡英文說，《反滲透法》有意見，可以一條一條具體的討論，不需要扣帽子，有任何意見，大家好好的討論，還說，她相信立法院「有足夠時間來討論。」可是，蔡總統，妳不是在12月14日在台南競總成立時說，反滲透法「一定會在12月31日通過！」現在離12月31日，不到一周的時間耶，這是「有足夠時間來討論」嗎？

很想要為蔡英文說句好話，但是...，想不出來啊。

(工商 )