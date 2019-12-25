歲末年終，來北海岸吃萬里蟹！捕蟹船主為歡慶萬里蟹豐收，讓民眾都可以在跨年前品嚐到最肥美最新鮮的萬里蟹，共同在年末最後的假日（28、29日），推出生猛萬里蟹限量感蟹福袋！只在週六日上午11點於野柳漁港萬里區漁會樓下限量搶購，還不趕快空出時間

萬里蟹海鮮米餅，鹹香有味一口接一口。（圖取自新北市漁業處官網）

為了慶祝萬里蟹豐收，並與民眾分享冬天個頭大又肥美的優質萬里蟹，特別於跨年前最後一個週六日，推出限量感蟹福袋，一袋2斤活蟹只要399元，於28、29日上午11點正式開賣，兩天都有200份福袋等民眾搶購，另外新北市政府與手信坊共同合作推出的萬里蟹海鮮米餅，將分兩天免費各送給前50名搶購福袋的民眾（一組福袋配一包米餅）。

萬里蟹一年四季皆有產出，又以秋冬螃蟹產量最大品質最穩定，成為時令食材，市民除了來參加福袋搶購活動外，龜吼漁夫市集、富基魚市也都是採買、品嚐萬里蟹海鮮等好去處。

現在龜吼漁夫市集停車更便利，原需經過玉田路與海景路才能抵達的石角停車場，現在特別新闢直達龜吼石角路交通便道，只要5分鐘，就可以步行到龜吼漁夫市集！另外配合捕蟹船主感蟹福袋活動，龜吼漁夫市集同樣在本週末有買千送百活動，歡迎民眾來漁港吹海風吃海蟹！

捕蟹漁民大豐收正在整理分級。（圖取自新北市漁業處官網）

(中時電子報)