在國中、國小教武術的施姓教練，利用IG認識未滿14歲的少女，先誘使少女傳裸照給他，再以散布照片威脅強迫發生性關係，事後施狡辯2人是男女朋友，雙方合意性交，實則一邊性交一邊錄影，再成為要脅的影片，士林地檢署偵結，依加重強制性交罪等罪提起公訴。

20多歲的施姓男子，今年7月間在網路上以化名，誘使涉世未深的少女出門，還1人分飾2角，化身女子要替被害女子介紹同姓女友為由，並強拍性愛影片，過程中要求被害少女說出「我很騷」的話語，今年9月士林地院判處有期徒刑10年，現仍在高院上訴審理中，施遭羈押看守所至今。

士林地檢署後續從他的手機內，發現還有其他被害人影片，又清出另一名未滿14歲的少女，因為心生畏懼，今年2月間配合施男2次邀約，相約汽車旅館、至善路的便利商店廁所發生關係。

施男以慣用手法「不配合就要散布裸照」恫嚇被害少女，但少女不得已配合，又被2度恫嚇要散布裸照，就像是永無止盡的漩渦糾纏少女，檢察官傳喚施，他竟辯稱「我們都是單身，想要交男女朋友，做正常男女朋友的事，錄影時被害女子沒說什麼。」

檢察官以違反本人意願拍攝猥褻影片、強制性交、恐嚇等罪提起公訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

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(中時 )