鄧南光影像紀念館內設遊客服務中心，便利旅客使用。（莊旻靜攝）

北埔遊客服務中心內還設置智慧自動販售機，民眾點選螢幕，即可採買在地優良農特產品。（莊旻靜攝）

鄧南光影像紀念館內設遊客服務中心，便利旅客使用。（莊旻靜攝）

北埔老街遠近馳名，假日大批遊客觀光，導致停車位一位難求，北埔鄉公所為了便利民眾，整合在地觀光資源，不僅在鄧南光影像紀念館內成立遊客服務中心，也設置智慧停車場，具有車牌辨識及多元行動支付等服務，響應鄉長莊明增的「智能山城」政見。

莊明增表示，北埔鄉具有豐富的文化、自然觀光資源，老街街區內的鄧南光影像紀念館、忠恕堂、姜氏家廟、慈天宮、金廣福公館、天水堂、姜阿新洋，為完整的歷史聚落區，能讓遊客認識在地歷史及典雅的建築風格。

為了提升及便利旅客，鄉公所成立首座遊客服務中心，具有休憩空間、WIFI、公共廁所等，還設置智慧自動販售機，民眾點選螢幕就可購買在地農特產，也提高北埔的農特產品能見度。

此外，對於車位一位難求，鄉公所也在鄧南光影像紀念館旁，設立智慧停車場，也是北埔鄉首個公有停車場，面積達2100坪，可供165個汽車停車位停放，及些許機車、自行車停車格，並以車牌辨識系統、多元行動支付，便利民眾使用。未來遊客服務中心的開放時間為每周三至周日上午10點至下午5點，歡迎民眾多加利用。

(中時 )