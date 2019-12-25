印度經典電影《愛在暹邏》導演楚克薩克瑞科堪稱男神製造機，慧眼獨具的他再度挖掘超級男星薩達農杜隆卡沃，首登大銀幕主演愛情電影《這一次不再錯過你》，憑亮眼的外型與聲線，憂鬱眼神搭配深情愛到底的演出，再度讓少男少女又愛又揪心，成為楚克薩克瑞科繼捧紅馬力歐和維斯特後，再度成功打造的最新男神。

首次大銀幕就擔任主演的薩達農杜隆卡沃，展現深情且精湛的演技，與摯愛互將名字放在最深刻的心底，此外更展現他的語言天分，在片中與家人的戲大秀中文，他透露自己本來就會一點中文，「但開拍前還是練習很久，進劇組後也有中文老師隨時指導。」

薩達農在《這一次不再錯過你》愛情故事裡，跟歐帕瓦從兩小無猜到至死不渝的同志之戀，清邁處處有他們留下愛的身影，薩達農在片中甚至寫出浪漫歌詞，「我心中都不曾有誰，直到你的愛降臨。」儘管兩人一度意外衝突在教室扭打起來，但曖昧無限的粉紅氛圍，讓薩達農深情喊話，彼此是「在殘酷世界裡一起往前走的力量」。

電影講述同志愛情，感人也揪心。（傳影提供）

《這一次不再錯過你》改編自韓國叫好也叫座的票房大賣作《高空彈跳》，這部由李秉憲主演代表作，一舉將他的演藝生涯推到顛峰，成為打破韓國愛情片格局的傳世經典，獲得當年青龍獎最佳新導演及劇本獎，同時也是百想藝術大賞最佳劇本及新人男演員獎。電影明年1月3日在台上映。

(中時 )