日劇天王木村拓哉幾乎年年都有新作品問世，角色職業各有不同，今年則化身因故名聲掃地、自嘲為「日本之恥」的米其林摘星主廚，在其最新日劇《天才主廚餐廳》中，與多年戰友鈴木京香、澤村一樹等人攜手演出。

向來對自我要求極高的木村，據悉在開拍前花大把時間猛練廚藝，將每道菜色的做法牢記在腦海裡，堅持在拍攝時親自上陣，劇中出現的料理橋段皆不假他人之手，廚藝精湛讓眾人大感佩服。就連與澤村一樹的一場肢體衝突戲，木村拓哉也請對方從彩排就「來真的」，結果他當天回家洗澡時，果然發現身上多了幾個拳頭印。對此澤村一樹笑說：「我早就警告過他，這樣真打下去，肯定會留下痕跡嘛！」

鈴木京香繼「華麗一族」後再度與木村拓哉同台飆戲。（緯來日本台提供）

劇組在拍攝製作上也卯足全力，不但特地遠赴法國巴黎取景，還得到當地號稱最難預約的米其林三星餐廳「LAmbroisie」的首肯，史上頭一遭出借場地，供連續劇劇組實地進行拍攝。該餐廳連續20年以上榮獲三星肯定，連美國前總統歐巴馬也曾光顧過。日劇《天才主廚餐廳》26日起，每周一至周五晚間10點於緯來日本台播出。

(中時 )