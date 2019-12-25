華冠(8101)今(25)日舉辦法人說明會，看好5G將帶動智慧型手機進入高速成長，華冠營運動能強勁，預估明年營收會有三位數成長，力拚損平。

隨著5G換機潮來臨，華冠總經理周照程表示，華冠看好明年營運將進入高速成長，營收會有三位數成長，由於5G即將在全球大規模商轉，華冠看好會有大幅成長力道，也會有北美客戶加入貢獻，華冠明年將力拚損平，此外，華冠也訂目標一年後回到前十大代工廠地位。

展望2020年，以5G智慧機來說，華冠看好目前以高通700系列比較成熟，11月已經先對北美市場電信商客戶出貨12萬支，初期5G智慧機市場會以美國、日本、大陸市場為主，大陸市場相較北美市場競爭，5G智慧機初期多為旗艦手機，目前高階手機主要鏡頭都有三顆以上，面板高階會使用AMOLED。

產能配置上，華冠目前重啟鶯歌廠五條線，未來預計會加到十條線，目前鶯歌廠稼動率100%，至於大陸吳江廠則主要做非北美客戶，印尼廠則是本地內銷，吳江廠稼動率50%，印尼廠為70~80%。

華冠累計前三季營收15.67億元，營業毛利1.73億元，毛利率11.04%，營業淨損3.86億元，合併稅後虧損6300元，每股虧損0.3元，為華冠第三季單季毛利率一舉跳升到23.4%，華冠第三季毛利率跳升主要是現有客戶設計開發費NRE(委託設計)收入，落在第三季集中入帳，第四季回歸正常，第四季因為回歸製造服務(EMS)的訂單，所以毛利率會下修。

(時報資訊)