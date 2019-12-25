國票金(2889)今天召開法說會，經營階層指出，今年國票金獲利就像今天天氣一樣「陽光普照」，過去每年配股穩定，今年獲利更上一層樓，希望股息發放率能回到2018年的水準(89％以上)，配發7到8成現金股息、1到2成股票股利，2020年現金殖利率到5％以上應無問題，優於今年4.13％。

國票金今年前11月獲利亮眼，稅後淨利24.35億元，年增37.49％，每股盈餘0.86元，每股淨值12.49元。

子公司部分，國票前11月稅後淨利20.86億元，年增26.27％，每股稅後盈餘1.17元。除了積極調整授信結構，使票券收益成長外，並建置外幣部位，外幣債買賣斷利益及養券收益成長，且增加開發其他新客源，維持利差。因此，即使今年市場資金寬鬆，授信業務競爭加劇，但國票前11月自保日均餘額1154億元，利差維持107.82bp，今年前11月票券業務成長56.34％、債券業務成長39.39％、股權業務成長4.89％。

逾放比部分，因2017年復興航空授信金額轉列逾期部位，使得2017年逾放比上升到0.39％，去年因為收回部分逾期債權，逾放比回到零，今年前11月逾放比略升至0.17％，2020年會估計壞帳回收至少0.5億元，逾放比會下降。

國票證券前11月稅後淨利8.55億元，年增213.19％，每股盈餘1.1元。主要證券經紀固守市佔率，自營業務穩健操作，承銷深耕市場，今年前11月經紀業務年增58.44％、自營業務年增36.21％、承銷業務年增4.74％。

國旺租賃營運持續成長，今年前11月授信餘額已經來到7.71億元人民幣，營收0.75億元人民幣，續創成立以來新高，淨利潤0.19億元人民幣，2016年以來每年獲利都維持在千萬人民幣，歷年來至今年前11月累計投資獲利達到2.43億元台幣。

國票金與樂天集團共同成立樂天國際商銀，100億元資金已經到位，希望明年初公平會能夠核准，接著辦理公司設立登記及籌設工作，再向金管會申請核發營業執照，預計明年下半年營業。

國票金指出，樂天是全亞洲最賺錢的網銀，有獨家IT設計及獨特生態圈，未來會引進IT技術，雙方合作會在商業模式及技術模式的基礎上。尤其國票過去是法人借款，消金則借重樂天的產品設計，未來第二階段投入個人房地產授信業務，國票會給予有很大協助。

目前雙方積極擴大生態圈，估計與其他網銀一樣有1900萬潛在客戶，除了樂天原有的信用卡、電商外，國票金也在協助打入旅遊、精品、電信業等市場。營運前兩年是不是虧損還要觀察，若營運狀況如預期，第2年也是有可能損平。

(時報資訊)