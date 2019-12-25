光電設備廠-惠特(6706)因擁有Mini LED及VCSEL兩大當紅產業設備題材，目前在手訂單約18億元，審慎樂觀看待明年業績，公司上市後股價連番大漲，今天在外資及投信持續買超下，股價大漲15.03%，以111元作收，再創上市新高價。

惠特為LED測試及分選設備製造商、雷射二極體(LD)測試解決方案廠，之後再跨入雷射加工領域，開發多項雷射微細加工系統，主要是專注於半導體與PCB領域，半導體領域包括wafer marking、trap marking、strip making及封裝後IC切割等，PCB領域包括marking、鑽孔與切割的開發應用等。

惠特上市後股價狂飆，主要原因是法人看好Mini LED及VCSEL前景，而惠特點測機及分選機因可降低Mini LED生產成本，在VCSEL及3D感測部分，惠特亦已開發出相關LD對應測試設備，陸續切入VCSEL及光通訊客戶。

由於Mini LED應用於小間距戶外顯示屏，高階電競顯示器、車用顯示器及平板電腦等背光將於2020年將進入高速成長，而Micro LED也持續在穿戴裝置及車用顯示上發展，惠特近來接獲不少點測機及分選機訂單，成為推升明年營運重要動能，惠特預估，明年Mini LED機台出貨量將較今年倍數成長，占公司營收比重將從目前的10%攀升達20%~30%。

在雷射加工領域方面，惠特今年相關業務營收已達1億元，預計2020年雷射加工設備出貨將有明顯成長，上看3億元，公司希望未來能達到年營收10億元目標。

惠特今年前3季合併營收達29.09億元，稅後盈餘為2.89億元，每股盈餘為4.79元，累計前11月合併營收34.27億元，年增26.48%，惠特預估，今年合併營收及獲利將再創歷年新高，並審慎樂觀看待明年業績。

(時報資訊)