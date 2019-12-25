2020台北國際電玩展將於明年2月6日至9日在台北南港展覽館登場，以展覽主題「Game To Gather」強調透過遊戲連結彼此感情，傳達出只要按下開始鍵就能跨越界限，串起所有人的情誼。主辦單位台北市電腦公會今日公開「玩家區」、「商務區」第一波參展陣容，上市櫃公司包括：鈊象(3293)、智冠(5478)、宇峻(3546)、網龍(3083)、弘煜(6482)等上市櫃公司。

2020年APGS亞太遊戲高峰會，將探討「遊戲開發」、「營運行銷」、「電子競技」、「AR&VR」、「獨立遊戲」、「趨勢應用」六大主題。針對玩家社群經營、日本電競市場情報、區塊鏈發展、體感與擴增實境、遊戲行銷等領域則邀請到9GAG、JeSU、GungHo、Animoca Brands、LinkedBrain、宇萌數位科技、哇哇科技、台灣萬代南夢宮娛樂、DMM GAMES、FSN ASIA、QooApp等多家海內外知名企業代表剖析市場前線資訊。

商務區方面，近年在國際遊戲產業譽盛名的商務區與INDIE HOUSE獨立遊戲專區，根據主辦方統計已有近300家業者自20個國家地區報名參展，前三大分別是台灣、日本、韓國，其他包含奧地利、荷蘭、義大利、芬蘭、法國、德國、美國、加拿大等地也積極參加在亞洲的年度盛會，其中有全球知名的遊戲業者如美國Xsolla、德國Remerge、日本G-angle與SUCCESS、中國騰訊、韓國Gravity與NHN、法國Plug in Digital、台灣So-net、量子遊戲、弘煜科技、網龍、網銀國際等遊戲產業相關業者。

商務區主要展出業者類型有遊戲開發、遊戲發行、營銷推廣、美術設計、金流服務與區塊鏈遊戲，同時也首度規劃臺灣ACGN-IP合作主題展，預計有24家參展廠商帶來超過100款作品，結合動畫、漫畫、遊戲、小說等元素展現台灣原創能量。

玩家區部分，參與陣容有遊戲橘子、MADHEAD、KOMOE GAME、台灣索尼互動娛樂、台灣萬代南夢宮娛樂、Google Play、SEGA Games、網石公司(Netmarble Corporation)、傑仕登、GungHo、唯晶科技、宇峻、鈊象、智冠、龍成網路、Gravity、遊戲新幹線、品玩邦等多家知名遊戲大廠。

人氣電競品牌如ROG玩家共和國、聯想Lenovo、AORUS技嘉科技、MSI微星科技、曜越科技、HyperX、Cooler Master、Corsair等也將展出最新電競裝備結合時下熱門遊戲IP，提供玩家最齊全的遊戲饗宴。玩家除了可以體驗跨平台遊戲、熱門電競裝備，還有展出超過100款獨立遊戲的「INDIE HOUSE」、適合全年齡層並提供試玩教學的「桌遊樂園」，以及全新推出主題遊戲展示的「療癒甜點店」等三大主題專區。

(時報資訊)