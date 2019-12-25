《金融》央行公布109年存單發行時程和金額，共5200億元 17:392019/12/25 時報資訊 任珮云 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布109年第1季中央銀行定期存單標售發行時程，109年1月因應農曆年關因素，364天期存單到期續發1000億元，2年期定期存單暫停發行1次。 第一季364天期存單合計發行4400億元，而2年期定期存單合計發行800億元。 (時報資訊) #發行 #央行 也許您會感興趣 推薦閱讀 新興市場企業發垃圾債 創新高 04:092019/12/21 全球財經 林芯儀動手術延期發片 04:102019/12/21 娛樂新聞 陸證券法將修震撼A股生態 違法裁罰出重手 19:332019/12/22 財經 觀念平台－匯率穩定vs.金融發展 04:102019/12/23 產業特刊 群益投信退休理財講座 主攻定期定額 04:102019/12/23 產業特刊 《航運股》長榮航峴港改定期航班營運，上周六首航 07:442019/12/23 財經 健康系列》業者推出週期到府服務，消費者有感便利 09:002019/12/24 生活 趨勢瞭望台－央行寬鬆助經濟 明年股市將不如今年亮眼 04:102019/12/24 全球財經 富邦行動通訊N 網羅台股行動通訊10大標的 10:312019/12/25 財經 回應愛台政策 大立光匯回境外資金3.65億美元 16:442019/12/25 財經 財經熱門新聞 7奈米慘輸台積電丟炸彈？ 天王分析師嗆爆三星 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 封殺華為 這家美企先中彈 - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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