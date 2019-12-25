央行今公布109年第1季中央銀行定期存單標售發行時程，109年1月因應農曆年關因素，364天期存單到期續發1000億元，2年期定期存單暫停發行1次。

第一季364天期存單合計發行4400億元，而2年期定期存單合計發行800億元。

(時報資訊)

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