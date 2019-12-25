嘉義縣義竹鄉農會理事長顏明岳日前在臉書怒批立委候選人蔡易餘。（摘自顏明岳臉書）

嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘（前排左三）與義竹鄉長黃阿家（前排左五）日前向嘉義縣長翁章梁（前排左四）陳情，希望能恢復玉米運費補貼。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣政府宣布明年將恢復硬質玉米運費補貼且加碼0.05元，每公斤調整成與公糧運費補貼一致0.35元。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣義竹鄉農會理事長顏明岳日前在臉書指出，嘉義縣政府明年起恢復玉米運費補貼政策，明明是縣長翁章梁照顧農民的德政，但立委候選人蔡易餘卻對外喊說是自己爭取的，令農民覺得有「割稻尾」之嫌。蔡易餘競選團隊表示，蔡易餘日前接獲農民反映，便偕同義竹鄉長黃阿家向翁章梁陳情，委員照顧農民的心，卻被有心人士淪為政治口水戰的利器，令人感到遺憾。

由於顏明岳目前人在國外，義竹鄉農會總幹事翁永寧代替他說明當初PO文起因；翁永寧表示，日前農友看到蔡易餘的政見宣傳單，上面列出蔡當選後將爭取的項目，其中農業部分有「補助硬質玉米種籽及運費」，蔡在4年任內從未幫助農民爭取，現在提出會不會太遲？

翁永寧指出，台灣稻米生產過剩嚴重，加上國人飲食西化，因此農委會鼓勵農民轉作雜糧，盼以國產雜糧取代進口，本應全力支持的產業，4年前卻中斷從李雅景當縣長開始補助的玉米運費，此舉難免讓人認為農民又因政治關係，變成最無辜的受害者。

翁永寧直言，農會過去4年來努力爭取運費補助，翁縣長上任前也向他們允諾會恢復，多數農友也認為蔡不應攬功，並且為翁縣長抱不平，此外，義竹鄉農會已補助農民硬質玉米種籽6年，蔡現在提出來蹭熱度，因此顏明岳才為此站出來怒批。

蔡易餘競選團隊回應，宣傳單在縣府宣布補貼前就已發送出去，另外硬質玉米種籽補貼是針對全縣，非單一鄉鎮，他們強調，希望農產議題不要每到選前就淪為政治口水戰。

(中時 )