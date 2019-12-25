鋼琴家穆貝爾（右五）到童綜合醫院進行彈奏，並與院長李三剛（右四）等人合照。（陳淑娥攝）

音樂饗宴無國界！童綜合醫院與台中港區扶輪社合作舉辦「聖誕音樂饗宴」活動，邀請奧地利籍鋼琴家穆貝爾到院表演，進行7首著名的樂曲演奏，分別為古典樂《花的圓舞曲》與《藍色多瑙河》以及台灣著名歌曲《望春風》等，動人旋律讓現場聽眾都如癡如醉，也撫慰了病患的心靈。

童綜合醫院院長李三剛指出，感謝台中港區扶輪社邀請國際知名鋼琴家到醫院表演，讓海線民眾也能一飽耳福，聆聽高水準鋼琴演奏，希望未來能有更多藝術家到院表演，滋養患者、民眾與醫院員工心靈。

這次活動共演奏7首著名樂曲，分別為《花的圓舞曲》與《藍色多瑙河》，以及台灣著名歌曲《望春風》、《月亮代表我的心》和《甜蜜蜜》，還有應景聖誕歌曲《平安夜》與《聖誕鈴聲》，讓濃厚的過節氣氛感染所有民眾。

童綜合醫院指出，穆貝爾博士、曾受邀於歐洲、美國和亞洲包括日本、台灣、大陸和越南等地與著名交響樂團、室內樂團合作演出，以及各國重要音樂廳舉行鋼琴獨奏會，展現高超技巧與豐富細膩的樂曲演繹。

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