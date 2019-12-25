國民黨主席吳敦義也現身參加。（黃福其攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今天結束政見發表會後，趕往黨中央參加「挺韓全國顧問團總團」成立大會，韓自從民調蓋牌後，鮮少談論到民調數字，今天他首度鬆口強調，此次選戰輸贏大概在3至5％之間，極有可能在30至50萬定輸贏，呼籲支持者全力動員，為中華民國打一場勝仗。

黨中央下午舉行「挺韓全國顧問團總團」成立大會，韓國瑜首先到場，黨主席吳敦義、韓國瑜副手張善政也接連趕到，全國各縣市顧問團總團長也到場加持，展現團結氣勢。

韓國瑜表示，台灣的前途光明或黑暗、有錢或貧窮、希望或絕望、彩色或黑白，明年選舉不光是讓做不好的政府下台，假使讓民進黨繼續執政，牽涉國家安全重大問題。

韓國瑜談及太太李佳芬走訪各國會見僑胞，發現中華民國的存在，將海外僑胞緊緊裹在一起，中華民國與中華文化是他們與5千萬華人密不可分，地圖上看起來很小，在1911年中華民國正統的憲政體制何其巨大，他預測明年大選，將會創下史上最多華僑返台投票紀錄，因為保護中華民國，人人有責。

韓國瑜說，華僑與台商對台灣的希望，就像嫁出去的女兒，回頭看娘家要很有面子，很多地方已經不需要他們的幫助，唯一期待的是在異鄉打拼能有光榮感。

韓國瑜強調，2020選戰至關重大，沒有一個人能袖手旁觀，真的是中華民國生死保衛戰，也是中華文化能否在台澎金馬延續下去的保衛戰，若讓蔡政府繼續執政下去，苦忙翻亂繼續下去，真不知道會變成什麼樣子。

韓國瑜自嘲，自己如今從頭上黑到腳，老婆黑、小舅子黑，連阿公的墓也被抓出來，變成病態選舉，民進黨執政下，自由民主遭踐踏，控制九成媒體抹黑對手，用納稅錢建立網軍，如此下去，台灣的民主自由將受到重大傷害。

韓國瑜呼籲支持者「選票集中，大爆炸出去」，他強調，此次選戰輸贏大概在3至5％內，這是各方面權威分析的結果，若真落後對手三成、輸360萬票，大家可以回家休息，不用拉票，這場選戰極有可能在30至50萬票定輸贏，支持者要全力動員，為中華民國打一場勝仗。

副手張善政提醒，馬政府執政期間，民進黨即便占國會少數，但祭出杯葛，阻擾政策推動，全面執政後，沒看到正面政見，反而看到一大堆負面政見，從一例一休、沒收公投、近期又要強推反滲透法，若繼續讓成事不足、敗事有餘的政黨繼續執政，中華民國鐵定完蛋，一定要用選票下架蔡政府。他指出，明年選舉要記取馬政府教訓，也要將民進黨立委席次壓愈低愈好。

(中時 )