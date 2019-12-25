去年12月29日彰化縣和美鎮一名曾姓男子，因金姓友人與江男有毒品糾紛，後曾男以欠款為由約江男談判，並號召友人欲幫金姓友人出氣，談判不成曾男夥同友人毆打江男，並拿刀刺向江男，江男傷重不治，曾男被依殺人罪嫌判處14年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

事發當晚曾男以欠款為由，約江姓被害人在彰化縣和美鎮鹿和路某超商見面，曾男夥同友人駕駛借來的轎車抵達超商後，一行人二話不說下車就對著江男一陣毆打，同行友人甚至拿起安全帽猛ｋ被害人頭部，曾男則拿著小武士刀刺向江男胸部，直接刺破氣管，傷口長達21公分，曾男甚至在刀柄斷裂後，還繼續毆打被害人，手法兇殘。

判決書指出，江姓被害人在案發前兩天曾與金男相約談判，談判未果江男持空氣槍朝金男射擊，引起金男不滿，金男吞不下這口氣，以供毒品方式要求曾男及其友人「教訓」被害人，而曾男與被害任並未認識沒有恩怨，只見過1、2次面。

判決書指出，被告在偵查中還辯稱，案發前有服用毒品導致神智不清，所以不知道自己在幹什麼；法官認為，被告與被害人雖沒有恩怨，只為了挺金男接受現金及毒品的誘惑，犯罪動機可議，且被告犯後多次向被害人家屬道歉，雖尚未和解但被害人母親已表示願意接受道歉，兼衡被告未婚，曾打零工等生活狀況，量處期刑。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )