美國商務部將華為列入「實體清單」禁止美國企業向華為供貨，此舉目前還未看出對華為造成何種程度的損失，但是已經對美國企業造成較大的損失。其中美光淨利率下跌85%，損失最慘。

美光科技該公司的2020財會年第一財季財報。報告顯示，美光科技第一財季營收為51.44億美元，與去年同期的79.13億美元相比下降35%；淨利潤為4.91億美元，與去年同期的32.93億美元相比下降85%。

不只美光，其他美國半導體巨頭，例如高通，最新財報亦不理想。高通發佈的第三財務季度報告顯示，高通第三財季營收為49億美元，較去年同期下降13%；分析師先前預估高通營收為50.8億美元。

美光證實了這個說法，它表示：「收到了所有需要的許可證，使我們能夠為華為的行動和伺服器業務提供特定產品」。美光在聲明中說，恢復這種關係需要時間，預計「未來幾個季度我們的收入不會受到實質性影響」。

據悉，美光科技預測第二季度收入在45億美元至48億美元之間，而分析師的預期為47.8億美元。美國科技已經經歷了痛苦的17個月，因為持續的中美經貿摩擦導致該公司產品進入大陸市場的機會減少，而大陸是美國公司最大的市場之一。

美光最大的競爭對手是韓國的三星電子和SK海力士，這兩家公司不受美國出口限制。

(中時電子報)