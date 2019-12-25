40多歲的男人們，認真地互相碰撞，揮灑汗水，閃耀著愛，也許有點蠢，但又很可愛。日本熟男團體「52PRO!」劇團又來了！繼2018《第三弦》、2019《阿波之音》的爆棚盛況之後，即將於2020年2月三度來台巡演，將攜手台灣躍演劇團及華山烏梅劇院，共同推出新作《夾縫轍痕》，透過日本北海道民謠，高歌港邊男兒的生存之道！

「52PRO!」是由資深劇場工作者塚原大助號召多位在小劇場界活躍10到20年、仍保有熱血精神的男演員們，在2015年共同創立的純男子劇團。這群活躍且富有魅力的大叔們，對劇場有絕對的熱情和永遠認真的態度，擅長深掘日本傳統文化，以現代劇場的方式呈現，作品充滿歡樂與溫暖，加上團員們所散發的舞台魅力，2016年首次公演之後吸引許多粉絲，人氣旺盛。

52PRO! 2020年新作《夾縫轍痕》，以日本北海道民謠融入劇場，唱出漁港男兒們的生存之歌。負責劇本創作的竹田新，擅長刻畫描寫濃厚人情味的喜劇。在家庭、親子、夫婦、兄弟、朋友、戀人之間，獨特且敏銳的感性觀察寫出獨具匠心的世界觀，笑中帶淚、淚中帶笑。

故事講述明治36年（1903年），一個位於北海道西南方的邊陲漁港，男人們以捕獵春天的鯡魚維生，他們把日常與勞動哼成歌，尋找與大自然的律動和共鳴。在那裡，有著被稱為「波聲船頭」的船夫，他們會一同乘著漁船出海，為保持漁夫們的工作節奏而高歌。

《夾縫轍痕》的故事圍繞著高唱著傳統捕魚歌曲〈ソーラン節〉（註：sooranbusi，中文常見翻譯為〈索朗節〉，1950年代台語歌曲〈素蘭小姐要出嫁〉的曲調就是改編自這首民謠。）的兩人開始，描繪在瞬息萬變的時代潮流中，一群與自然共存且熱愛歌唱的男人們，真誠而率性的姿態。

為了演繹這個作品，52PRO!的團員們一如過往，親身前往北海道江差町學習相關文化及歷史，更邀請知名的民謠歌手伊藤多喜雄擔任歌唱指導。而演出現場擔任音樂演奏的是津軽三味線小山流三代目小山豊、小山會青年部以及尺八演奏家小湊昭尚。兩人的創作涵蓋傳統音樂、古典音樂、民謠、流行音樂、爵士樂、Fusion、Bassanova等等各種類型，並活躍於電視、廣播節目、音樂會及活動現場。邀請大家一起來感受靈魂也為之震動的生命之歌。

52PRO!《夾縫轍痕》。（主辦單位提供）

生氣也沒辦法，所以笑了啊

52PRO!《夾縫轍痕》

時間：2020年2月21日（五）至3月1日（日）

地點：華山1914文創園區烏梅劇院

(中時電子報)