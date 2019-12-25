工藝中心志工熱心為偏遠地區學校參訪學生導覽。（工藝中心提供／張晉銘南投傳真）

從2011年開始，已有670所學校造訪工藝中心。（工藝中心提供／張晉銘南投傳真）

台灣工藝研究發展中心與台灣交響樂團跨域攜手合作，辦理「偏遠地區國中小暨美感學校參訪活動」，邀請中部五縣市的偏遠地區國中小學校和美感績優學校，來到兩個園區參觀，為推動文化體驗教育盡一份心力，報名時間自即日起至31日。

工藝中心指出，位於南投縣草屯鎮的工藝文化園區以及台中市霧峰區的音樂文化園區，長久以來是學校團體戶外教學的熱門景點，這次將邀請苗栗縣、台中、彰化、南投、雲林和嘉義等中部五縣市的偏遠地區國中小及美感績優學校，來到兩大園區參觀，主辦單位將提供交通接駁與免費工藝DIY、午餐便當和深度導覽解說等服務。

工藝中心主任許耿修說，從2011年開始，皆提供工藝文化資源予偏鄉學校，目前已經提供670所到訪，共有39,500人次參加，2020年將持續辦理「生活工藝敲敲門-偏遠國中小暨美感學校參訪活動」，透過公部門的文化資源與學校資源結合，期盼讓學生進到藝文館場，體驗學習文化藝術，並且享受手作體驗的樂趣。

本次參訪時間將在2020年3-11月間進行，其中偏遠地區國中小有35個名額，美感教育推動績優學校有5個名額，有興趣的學校即日起至31日，可透過【文化部藝文活動平台】線上報名。

(中時 )