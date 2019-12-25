不少孩子是第一次吃到牛排（豬排），心情相當興奮。（張晉銘攝）

愛心企業家劉建助從小受到老師們的幫助，為了延續這份愛心，他前往中寮地區的小學請師生吃牛排大餐。（張晉銘攝）

來自彰化的愛心企業家劉建助，從小受到老師們的幫助，讓他學業有成，為了延續這份愛心，他今年陸續在中寮地區的小學請師生吃牛排大餐，其中25日來到永康國小，希望撒下愛的種子，待孩子們長大後，也能秉持相同理念來回饋社會。

劉建助說，從小居住在嘉義鄉下，比這裡還要偏僻，房舍還很舊，家中經過一次變故後，他成為單親家庭的孩子，不過在求學期間，他受到老師們的許多幫助，本來非常不理想的成績，變得相當亮眼，最後一路念到嘉義高中和中央大學，所以他至今仍非常惦記老師們的恩情。

劉建助還說，正因為有這些幫助，讓他現在事業有成，希望秉持取之社會、用之社會的精神，由於中寮地區從921震災後，經濟發展有限，他希望來到這裡給孩子們一些鼓勵和幫助，舉辦全校型的活動，可以在學生的心理產生很大的共鳴，希望在孩子的心裡面播下愛的種子，待他們長大後，縱然100人當中只有1個人願意回來貢獻母校，他就覺得相當欣慰。

劉先生今年已經依序到永樂國小、永和國小和清水國小等學校請學生們吃大餐，今天的永康國小已是第4場，他強調，如果未來能力足夠的話，希望走遍中寮每所小學辦餐會。

感恩餐會當天共有120位師生一起享用牛排大餐，這次是孩子們第一次一起在學校吃牛排，為學生生涯留下難得的回憶，其中不少孩子還是第一次吃到排餐，心情相當興奮。

除了溫馨大餐外，當天還有劉小姐和王先生共同贈送小朋友一人一件純棉衣服，以及來自SOGO百貨董事長黃晴雯贈送30份小禮物給家中較貧困的孩子，校園在耶誕節這一天，充滿溫暖的愛心。

(中時 )