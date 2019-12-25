倫元投顧分析師陳學進表示，台股25日開高走高，終場上漲31.75點，漲幅0.27％，收在12,008.13點，櫃買指數表現同樣強勁，終場上漲1.08點，漲幅0.73％，以148.46點作收。

三大法人方面，外資續買6.28億元，投信轉買3.73億元，自營商轉買21.67億元，外資於台指期貨市場上小幅加碼買回91口多單，累計淨多單部位為37,184口，心態呈現中性偏多不變。

台股進入第6天的高檔震盪，然而從三大面向觀察，此波多頭趨勢並不會因為短線的震盪而出現改變。第一，原先市場最擔心的中美貿易戰隨著雙方達成共識，並將於2020年元月完成第一階段協議簽署，以及香港反送中事件降溫，兩大強權握手言和，對於全球股匯市將可帶來正面激勵。

第二，就經濟面的角度，隨著景氣回溫，主計處再度上修今年國內第三季經濟成長率初步統計至2.99％，並預期第四季將繼續攀升至3.04％，顯見台灣經濟進入溫和成長的態勢，利於支撐股市持續向上邁進。

第三，受惠台商資金返鄉以及歐美央行大降息，加上國內11月證券劃撥存款餘額飆上2兆708億元，創下歷年新高紀錄，散戶買股信心大增，配合年底集團、投信作帳、作夢行情、壽險買盤與政府基金伺機而動，皆將增添台股續攻動能。

個股方面，本周納入投資組合的榮群，5G題材持續延燒，10月及11月連2個月營收年增逾130％，營運現轉機，股價連飆3根漲停板後，25日再創波段新高，惟短線急拉，不建議投資人現在過度追價。

當前整體環境已由「資金滾燙、景氣微溫」轉變為「資金滾燙、景氣升溫」，且各均線維持多頭排列向上，因此短期大盤因漲多而出現震盪整理，投資人不必過度擔心，選對趨勢、產業及個股，才是決戰獲利致勝的關鍵。

(工商 )