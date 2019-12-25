運達投顧分析師洪任浚強調，台灣的內資實力在10年間已大幅提升，包含勞動基金、郵政儲金都有相當大的資金動能，這些資金不是一般散戶控制，而是專業的操盤手，這些操盤手也不會在高檔的時候作加碼，而是等待拉回進場的佈局時機，他們鎖定的族群要具備成長率與高殖利率。個股方面，本周納入投資組合的泰鼎-KY，車用電子市場訂單回溫，前三季獲利表現優異。

他指出，雖然台股已來到12,000點之上，但仍有相當低估的標的值得珍藏，例如久元是專業的半導體測試、設備銷售廠商，每年的獲利能力都在3塊錢以上，今年在中美貿易大戰當中，前三季也創下2元的累積獲利，公司經營績效相當穩定。

隨著美中貿易和談，加上發光二極體（LED）開始往次毫米發光二極體（Mini LED）方向邁進，設備需求有望提升，也將帶動明年業績谷底反彈，配合被動元件價格回溫，亦將使被動元件的光學檢測設備訂單回流，短線指數震盪整理，外資持續加碼佈局，籌碼面尚稱穩定，操作維持買在拉回的節奏即可。

(工商 )