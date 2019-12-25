華冠投顧分析師吳官隆指出，台股25日的電子零組件、汽車、光電與資訊服務族群表現佳，儘管大盤呈現整理，但矽晶圓和被動元件股看來整理完畢，而散熱模組廠亦有機會醞釀續漲。

他分析，美股24日因耶誕節提早收盤，四大指數漲跌互見，道瓊指數漲36點、收在28,515點，而25日亞股之中，陸、港股、日股與韓股都走跌，其中陸股上證指數最後收盤在2,975點附近，仍無法站上3,000點關卡。

在被動元件持續大漲帶動下，台股25日呈現上攻，上櫃指數也因矽晶圓走強而大幅上漲，終場加權指數與櫃檯指數都收在當日相對高點，算是設法轉強化解賣壓。上市指數25日量縮收紅，蘋概三王全面收小漲；上櫃指數25日連續兩天開低走高，上櫃大漲量增代表主流股表態，許多整理過後的標的後市容易呈現逐漸轉強的型態。

個股方面，本周納入投資組合的中美晶，25日漲2.5元、收在101.5元，5日線支撐在98.5，KD指標於63附近轉強，25日帶量上攻，可惜留有上影線，26日必須設法展開反彈，才有利後續再攻高。

(工商 )