中美貿易戰往正向發展，利多帶動下，新興市場恢復樂觀氣氛，據投信投顧公會統計，投信2020年募集新基金種類，仍偏向新興債券基金，預計明年1月份開始，包括新光、路博邁、中國信託等3家投信陸續展開募集，除新光投信「富域債」採追求債券總報酬策略外；募集熱度不減的目標到期債，投資策略轉向「優先順位」或「階梯到期」，亦提供領固定領息的投資人佈局。

根據投信投顧公會統計，國內投信發行固定收益基金規模，截至2019年11月底，已突破6,000億大關，高達6,026億餘元，大半集中在高收益債與新興市場債，從2020年起，國內投信業者持續瞄準新興市場債，為開闢產品新藍海，展現差異化，新興市場債券基金再度成為資產管理業者兵家必爭之地。

據統計，從2019年起，有投信投顧業者陸續引進或募集丹麥、澳洲、伊斯蘭等台灣市場首見的新型態債券基金；2020年開年後，1月新光投信鎖定國內首檔新興富域國家債券基金，將為國內「新型態」的新興債基金再添新兵。

2020年全球負利率持續籠罩，新興國家也紛紛降息，不過，各大投資機構，卻一致看好新興債市前景，新光新興富域國家債券基金經理人李淑蓉認為，新興債市因各國經濟結構、財政體質不同，及匯率波動情況等，並非整體新興債市全面看多。

李淑蓉強調，新興富域國家債券，它提供了投資人參與一些經濟快速發展、金融體系穩健，並曾長期被債券指數與一般新興債券基金所忽略的經濟體的機會，尤其是2020年，新興債市持續受惠寬鬆貨幣環境，信用利差收斂空間較大，尤其是富域國家債券，這些國家本身擁有豐富的天然與人力資源蘊藏，帶動當地經濟快速成長，加上政府長年的財政紀律要求，國家體質強健，債券信評多屬投資等級，具長線投資價值。

此外，李淑蓉認為，新興富域債券收益與資本利得表現，與全球其他固定收益市場的相關性不高，亦成為投資人資產配置或建構債券組合的核心資產，2020年有機會躍升債市當紅炸子雞。

(工商 )