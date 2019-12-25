日前Billboard告示牌排行榜結算了2010至2019年的KPOP專輯與歌曲，公布「2010-2019年K-pop 25張最棒的專輯」與「2010-2019年K-pop 100首最佳歌曲」名單，韓夯團Red Velvet就以2017年發行的第2張正規專輯《Perfect Velvet》以及兩首歌曲〈Bad Boy〉和〈紅色味道〉雀屏中選。

Red Velvet經紀公司SM娛樂自16日開始陸續公開成員個人的概念影片與照片，繼《‘The ReVe Festival’Day 1》與《‘The ReVe Festival’Day 2》兩張迷你專輯後，最新專輯《‘The ReVe Festival’ Finale》主打歌〈Psycho〉描述情侶間無論如何爭吵都還是膩在一起，在旁人看來或許像Psycho感覺有些怪異，但會以自己的方式去打造屬於彼此的關係，是首既爽快又甜蜜的愛情歌曲。

成員WENDY出演廣播節目時表示聽到主打歌名的當下感到很驚訝，但在看到歌詞後覺得很棒，類似〈Bad Boy〉的概念，有種陰森、幽靈新娘的感覺，並稱讚SEULGI十分適合新歌舞蹈、JOY的氣質很符合新曲氛圍，也稍微介紹了新專輯的內容。《‘The ReVe Festival’ Finale》除收錄之前發行的兩張迷你專輯的歌曲外，另收錄4首新歌，一共16首歌曲，已於23日數位發行。

(中時 )