新市區農會青農聯誼會王彥鈞（右）、許瑞芫（左）農友首次報名就獲得佳作。（劉秀芬攝）

為提升台灣小果番茄產業競爭力，已連續9年舉辦的全國性「健康優質設施小果番茄競賽」，25日於農委會台南區農業改良場舉辦決賽，在114組參賽者中，嘉義縣新港鄉林銘泰農友以平均糖度12.6°Brix，平均單果重7.7公克，總分88.5分勝出。

台南農改場場長鄭榮瑞表示，本次競賽中，以嘉義縣94組最多，雲林縣5組、台南市6組、其他縣市9組。參賽的果品須先通過農業藥物毒物試驗所的農藥殘留檢測，才能進入後續評鑑，再經由學校、研究機構及消費者代表組成的評鑑委員嚴謹評鑑果重、外觀、色澤、甜度、口感及風味。

鄭榮瑞說，由於今年秋天氣候較為炎熱，對番茄生長影響甚鉅，但本次比賽所有果品的平均糖度9.7°Brix，維持一定水準。冠軍林銘泰農友的番茄不僅好吃、皮薄，果香味濃、風味佳，並且果品無驗出任何農藥殘留，更為可貴。

林銘泰農友原是花農，3年前轉種玉女小番茄，在兒子協助下，去年第一次參賽就獲得佳作，今年再接再厲，加強枝條、日照、水分、溼度管理，終於奪下冠軍。

此外，台南市新市區農會青農聯誼會王彥鈞、許瑞芫農友首次報名就獲得佳作。新市區農會總幹事李美嬅表示，以前青農單打獨鬥很辛苦，農會成立青農團體，讓他們互相交流、學習成長，非常有成效。

其他獲獎者還有亞軍嘉義縣太保市洪信斌、嘉義縣民雄鄉鄭柏祥；季軍嘉義縣水上鄉沈榮福、嘉義縣太保市黃瀚毅、嘉義縣太保市洪暉祐；嘉義縣太保市楊奇限等10名佳作，可獲得獎牌及2萬5000元至1000元獎金。

(中時 )