日本有意推動全國零售店實施購物塑膠袋收費政策，原本訂明年4月上路，但因為宣導期及零售業準備時間不足，延後到明年7月實施，正好趕在東京奧運開幕前上路。

日本經濟新聞報導，日本明年即將舉辦東京奧運，將受到來自國際間的關注，因此原先希望能在明年4月讓塑膠袋收費政策上路，藉此展現日本重視環境的態度，但接獲許多意見反映明年4月上路太過匆促，要宣導讓消費者知道及零售業的準備時間都不足，讓日本政府最後決定選在東奧開幕前夕的7月上路。

日本經濟產業省與環境省今天公布塑膠袋全面收費制度的政策方針，將以超市、便利商店等所有零售店為對象，並在年底前完成修正容器包裝回收法的行政命令。這項政策目的是從日常生活中的塑膠袋全面收費，促使消費者意識到減塑重要性。

不過，如果塑膠袋是用對環境負擔較小的植物原料製作，就不用收費。

使用包括塑膠袋等包裝容器超過一定數量的業者，須定期向中央政府報告對策，政府必要時也會給予勸告或命令；違反命令的業者也有可能適用罰則。

至於塑膠袋單價交由業者自行定價，在中央政府提出的政策方針中，介紹了已上路實施的收費案例，大多是一個塑膠袋收2日圓到5日圓，但不能低於一日圓，否則就不算收費。

塑膠袋收費政策被視為減少海洋塑膠垃圾對策的一環，日本全國每年約使用20萬噸塑膠袋，約占整體塑膠垃圾的2%。

聯合國環境規劃署（UNEP）表示，全球已有127國針對塑膠袋實施相關法規限制。

日本現行塑膠袋是否收費，全交由零售業者自行決定。環境省表示，有推動塑膠袋收費的地方，平均有近8成消費者會選擇不使用塑膠袋，較提供折扣及點數回饋方案更具減塑效果。

日本第一個實施塑膠袋收費的地方政府是富山縣，已從2008年起收費，截至目前為止減少使用超過15億枚塑膠袋。

(中央社)