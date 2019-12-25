越南進口的豬肝醬罐頭被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，11日起下架回收。為防範非洲豬瘟進入，食藥署要求菲律賓、南韓進口豬肉時需檢附證明。其中針對菲律賓的規範下月6日將展開，南韓的細節則仍在討論。專家提醒民眾，即使罐頭經過高溫殺菌，仍無法排除吃下病毒的可能，採買食品時應多加留意。

中原大學奈米科技中心副主任、毒理學專家招名威表示，非洲豬瘟病毒核酸陽性，意味著用以製作罐頭的豬肉為非洲豬瘟病豬。雖然病毒經過高溫可殺死，但因不曉得產品的製程，且檢出結果呈陽性，仍不可排除吃下病毒的風險。

招名威表示，非洲豬瘟不會透過動物傳染給人，對人並無危害，但若人類食用遭感染的豬肉，病毒將存在體內，透過排泄物，污染周遭環境。一旦食用病豬，排便後若未做好清潔就接觸食物，可能間接導致家人吃下病毒，或將非洲豬瘟傳染予其他豬隻。

為避免非洲豬瘟進入台灣，食藥署食品組組長蔡淑貞表示，該署已針對過去3年內有輸入紀錄、發生過非洲豬瘟疫情的進口國，要求檢附證明。菲律賓下月6日起，輸入豬肉時需檢附衛生證明及官方出口證明，南韓的細節則仍在討論。

招名威提醒民眾，採買食物時，應留意肉品來源，確保購入的途徑合法，並避免將疫區的肉品帶入台灣。若曾前往疫區旅遊，且吃過當地的豬肉，建議先在家中隔離2至3天，將病毒傳播的風險降至最低。

(中時 )