嘉義市長黃敏惠（右）與嘉義市警察局長張樹德號召宮廟簽署自律公約。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）一一感謝宮廟代表來簽署自律公約。（廖素慧攝）

嘉義市警察局揪宮廟簽署自律公約，東吳高職表演戰鼓。（廖素慧攝）

嘉義市警察局揪宮廟簽署自律公約，官將首演示遶境祈福。（廖素慧攝）

嘉義市1年有申請的廟會遶境活動約50場，平均每月4場，燃放鞭炮、噪音、交通阻塞等問題常引發民怨，市警局25日號召427家宮廟簽署「優質宮廟、文化桃城」自律行動公約，市長黃敏惠感謝宮廟一同打造共好的城市文化。

黃敏惠說，警察局號召嘉義市宮廟參與簽署行動公約，藉由宮廟的高度自律，盡力做好環保、衛生、深化教育及文化，如勇敢拒毒，營造嘉義市為安全、健康城市，讓大家看到宗教文化之美，就是吸引大家不斷地來嘉義市觀光的優質桃城特質。

嘉義市警察局指出，宮廟遶境活動依《道路交通管理處罰條例》、《社會秩序維護法》申請管理，2017年申請47場、2018年46場，今年上半年18場，每年3月瘋媽祖是廟會的旺季。

市警局揪全市登記有案的宮廟簽署自律公約，期許各宮廟做好「高自主管理、低環保公害、零聚眾鬥毆、交通真順暢、警民共協力、社會好期待」等6大主軸的自我約束，傳承優良宗教文化。

市警局長張樹德說，全市有456家宮廟，此次有427家簽署，簽署率高達9成4，各宮廟代表是神明的代言人，相信透過各宮廟全力推動預防犯罪，並由黃敏惠市長帶領最有溫度的戰鬥團隊，嘉義市將是友善、安全、健康的城市。

活動中有東吳高職表演戰鼓、懸絲偶反毒行動劇，官將首遶場祈福，環保局展示環保禮炮車，可提供各宮廟繞境活動使用，期能減少施放爆竹煙火，降低環境汙染，場面熱鬧滾滾。

(中時 )