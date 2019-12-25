張理國／台北報導

內政部長徐國勇今天在接見保全業公會代表表示，為表彰相關從業人員對社會治安的貢獻，自今年起，內政部特別將12月30日訂為「全國保全日」，蔡總統對訂定「全國保全日」也樂觀其成，並希望社會大眾了解保全人員付出的辛勞與努力，感謝他們堅守崗位、盡忠職守，維護社會的安全。

中華民國保全商業同業公會全國聯合會理事長李偉鳴及台中市公會理事長毛約翰等相關公會代表今天到內政部拜訪部長徐國勇，內政部長徐國勇表示，為表彰相關從業人員對社會治安的貢獻，自今年起，內政部特別將12月30日訂為「全國保全日」。

徐國勇指出，保全從業人員在執行工作時，能夠察覺可能的犯罪現象，並協助預防犯罪及宣導，不僅保護了潛在可能的被害人，同時也制止加害人擴大危害，更是政府反毒通報網最堅實的夥伴，能強化警民合作關係，共同維護社會治安，以台中市為例，今年保全人員協助破案16件，樓管人員協助破案13件，體現第三方警政的重要性；正因為「保全是警察重要的夥伴關係」，除了保全本身工作之外，也適時的扮演了社會治安守門員的角色。

內政部指出，交通部長林佳龍在台中市長任內即訂定「台中市保全日」，而今內政部將12月30日訂為「全國保全日」，相信能夠讓相關從業人員在職場更有榮譽使命，透過相關活動表揚績優的業者及從業人員，讓民眾瞭解保全及公寓大廈管理業也能在社會治安工作中，扮演更積極的角色，達到拼治安之目的，使警民合作更上一層樓，保障民眾生命財產安全。

＃內政部 ＃全國保全日 ＃12月30日

(中時 )