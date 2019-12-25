五月天巡迴演唱會一連在桃園國際棒球場開唱11場，在24日平安夜的第3場中，平鎮區市議員楊家俍扮演耶誕老公公，居中牽線獲得相信音樂響應，讓樂活育幼院小朋友一起搖滾一下，體驗人生首場演唱會，此外孩童們也許下心願，希望能擁有新的電腦，繼續原有的資訊課程。

這場五月天公益送愛由市議員楊家俍發起，經桃園市政府新聞處居中牽線，希望替育幼院童盡一份心力。楊家俍表示，這些弱勢環境成長下的小朋友們，對於要看演唱會根本不敢奢望，而這次正巧在桃園國際棒球場舉辦，楊家俍邀請相信音樂來共襄盛舉，並請遊覽車當天接送院童，讓院童體驗人生中難忘的首場演唱會。

樂活育幼院小朋友知能到現場聽偶像五月天的表演，也都相當興奮，展現難得開心的驚喜笑顏，前一天還特地寫了大卡片，要楊家俍代為轉達給五月天哥哥，而院童們也另外特製了一張給家俍議員的卡片，蓋上自己的小手印，畫出一顆心，表達出心中滿滿感謝。

樂活育幼院長吳美蘭表示，孩子們為了第一場演唱會，連續好幾天練唱五月天的歌曲，感謝大家送暖。吳美蘭也藉此機會向各界勸募筆記型電腦，過去樂活育幼院曾與中原大學合作舉辦資訊課程，但因電腦老舊，已無法再使用而中斷課程，盼外界能捐贈八到十部規格相當的筆記型電腦，方便孩子們使用，讓孩子們學習不中斷。

(中時 )