「沒小姐了！」 阿公店少爺1句話遭5人痛毆

47歲洪姓阿公店少爺，24日凌晨3時在三水街店內準備打烊時，已喝醉的李姓、鄭姓等5名男子走近想消費，洪表示：「休息，沒小姐了！」意外引發5人不滿，將他一陣痛打，甚至拿空酒瓶敲頭，洪被打得跪地奄奄一息，萬華警方循線追查，已傳喚3人到案，全案依傷害罪送辦。

洪姓少爺被打得奄奄一息。（民眾提供／陳鴻偉台北傳真）

警方調查，該家阿公店3時許已經打烊，小姐和店員紛紛離開，只剩洪姓少爺收拾、關鐵門，已在別處喝醉的李、鄭等人，乘著酒意想來續攤，洪一句話惹惱眾人，二話不說就將他拖出店外痛打，空酒瓶甚至敲碎5支，下手極為凶狠。

5人痛打一頓後揚長而去，洪男則被路人報警送醫後，包括後腦、左手及右耳都有撕裂傷，左手姆指骨折，送醫後撿回一命，萬華警方到場後，調閱監視器循線追人。

警方陸續傳喚42歲李男、18歲鄭男及21歲黃男到案，眾人坦承有動手，但辯稱喝醉酒不記得過程，警方偵訊依傷害罪送辦3人，另持續追查在逃的另2人。

(中時 )