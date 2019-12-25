為平衡台美之間的貿易順差，據傳我國農政單位悄悄增加美國豬肉進口量，光是今年前11個月就比去年成長37％，農委會官員今天證實，由於受到中美貿易戰影響，不少台灣廠商受到轉單效應影響撿到便宜，今年度的美國豬肉進口量確實比去年多，但絕非所謂的討好美國。
該官員表示，進口豬肉大多用於團膳及加工，部分廠商為與國產豬區隔市場，也會尋求部分進口，目前農委會並沒有進口美國豬肉，媒體所述應為民間業者行為，廠商依國際價格選擇對自身最有利的貨源也屬合理，且中美貿易戰後，美豬價格下跌，因此並非為了討好美國。
今年國內豬價疲軟，12月每公斤價格從未站上70元大關，對此農委會指出，去年是因爆發非洲豬瘟疫情，造成許多豬農不敢多養，但今年我國防疫成效不俗，多數豬農看好明年能重啟外銷，因此相較去年同期，今年的豬隻在養頭數增加了8萬頭，才會造成豬價衝不上去。
(中時 )
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