數字科技(5287)旗下打工APP「小雞上工」先前獲Google Play 2019「年度最受歡迎應用程式」、「年度最具潛力應用程式」雙榜榮譽，成為亞洲唯一獲獎的人力類APP。今年陸續推出「約時間」、「人才信用值」、「放鳥處理機制」、「線上筆試」等功能，近期也全新導入「啾幣」和「小雞商城」功能，種種創新，讓小雞上工下載用戶一年半即突破200萬次，短期打工職缺量暴增5倍。

小雞上工持續創新「找打工」歷程，優化企業與人才的媒合成功率。首創「約時間」服務，幫雇主和求職者排程面試與到職的時間，方便用戶管理、追蹤應徵的進度；並藉由「人才信用值」、「放鳥處理機制」來降低面試放鳥率至8％的亮眼成績；「自動下架無效職缺」，只要企業10天內未開啟APP，即會自動下架，減少無效職缺；「設定應徵問題」可當作「線上筆試」，雇主可事先設定問題請求職者在線上先回答，事先過濾不合適的應徵者，為雇主省掉60％挑選人才的時間。

小雞上工營運主管游家盈表示，「小雞上工是台灣最大打工APP，每日打工職缺超過1.2萬筆，每月活躍打工族超過30萬人。今年小雞上工獲得Google Play年度最受歡迎與最具潛力應用程式雙榜肯定，代表小雞上工持續創新『找打工』的成果獲得表彰，這也反應在小雞上工的營運成績上，目前雇主回覆率已超過7成，一周內更新職缺超過7成，面試放鳥率低於1成，代表雇主與人才的媒合機制愈趨健全；同時，短期與臨時打工職缺量今年也暴增五倍，代表小雞上工有效掌握近年『零工經濟』商機。」

(時報資訊)