財團法人金融聯合徵信中心於25日舉辦「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」，由金管會主任委員顧立雄頒獎，共計有40家績優機構獲得此項殊榮。

第一銀行因執行信用資訊安全控管績優，連續二年奪得「金安獎」，今年再奪得信用資訊查詢績優的「金優獎」，獲聯徵中心雙獎肯定，並由第一銀行總經理鄭美玲代表受獎。

聯徵中心自2007年度起舉辦信用資訊安控暨報送信用資料績優機構及績優人員表揚大會，對執行「信用資訊安控」表現績優者頒發「金安獎」、對「報送信用資料」績優者頒發「金質獎」，自2018年起新增對「查詢信用資訊之完整確實」績優者頒發「金優獎」，藉以表彰績優機構及績優人員重視客戶資料安全，在執行信用資訊安全控管、資料報送作業及辦理信用查詢品質的貢獻及工作上的辛勞。

第一銀行表示，第一銀行長期以來貫徹遵法精進治理、重視客戶權益，對於「客戶信用資訊安全」為施行資安的最高經營準則，絕不容有絲毫的懈怠及漏洞，並多次獲得聯徵中心表揚，充份展現經營層對內部資訊安控機制之重視及組織執行力的落實。

(工商 )