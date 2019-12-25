大陸股市今年來擺脫頹勢，上演「破底翻」行情，帶動國內投信發行的陸股基金，今年1～11月平均繳出近三成報酬。進入2020年，陸股是否有機會更上層樓，投資人應不應該趁勝追擊。投信法人表示，陸股本益比目前低於長期平均值，仍具投資價值，適合採取定期定額，分批布局。

中美貿易戰從談判破局到進入和解協議階段，帶動陸股今年谷底翻揚，一甩去年大跌的頹勢。以中小型股為主的創業板、中小板與深證成指，表現最為活躍，累計到12月20日，漲幅約四成左右；而以大型藍籌股、國企股為主的上證指數，也有近兩成的漲幅。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，儘管今年來漲幅不小，陸股目前本益比還是低於長期平均值。以上證指數為例，本益比為14.2倍，都不及5年平均的15.9倍、10年平均的14.9倍，代表估值沒有過高的問題，具長期投資價值。

操作策略上，張帆建議，投資人應採取定期定額。主要考量企業盈餘正打底回溫、人行維持穩健中性的貨幣政策，及循序開放資本市場，將引導陸股進入「慢牛」型態，有利投資人中長期分批布局。

(工商 )