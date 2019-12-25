葛兆恩(寶弟)和母親金友莊25日上《請問你是哪裡人》，葛兆恩說現在是大四應屆生，這次回台趕拚學分和期末考，「去年在寧波拍戲七個月，又到杭州四個月，幾乎整整一年都在大陸。」他苦笑累積許多學分，在明年畢業前都各有25學分要修，「我不敢把握會順利畢業，連我媽問都不保證，只說會拿到畢業證書。」

他表示會在台灣待到年後，並且計畫個人音樂唱片，「年紀大了，現在都碰到2000年出生之後的新生代藝人，我唱歌都會喘。」媽媽之前已公開和機師的戀情，他一臉正經說現在單身，被反問在劇組拍戲是否有女演員示好或敲房門？他開玩笑說：「我又不是導演，哈哈！聽過很多事但是我沒遇到過。」

他坦言現階段的經濟能力無法養家，也心疼媽媽過半百還要賺錢，先努力完成學業還有工作，新年與家人一同度過，「紅包打算給媽媽、外公、姨婆三個，能不能一個人包到五位數就看那時候的收入狀況。」

(中時 )