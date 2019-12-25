嘉義縣長翁章梁（前排左二）25日至施工地視察，表示現階段工程進度超前6％。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘及朴子市長吳品叡等人與工程人員一起用餐。（張毓翎攝）

縣道157線蒜頭大橋為朴子市與六腳鄉重要往來橋梁，距離故宮南院只有1公里，舊橋？端之銜接道？均已？寬至18公尺，但橋面寬卻僅8.3公尺，影響用路人安全，去年底進行新建工程，提升行車安全性；嘉義縣長翁章梁25日至施工地視察，表示現階段工程進度超前6％，因此預計可提早完工。

新建蒜頭大橋以大型鋼斜張橋形式跨越，橋寬16公尺，全長165公尺不落墩設計，道路總改善長度達1公里；配合故宮南院意象，作為全縣第1座景觀斜張橋，橋塔設計採用故宮國寶-青花瓷瓶口線條。義力營造公司董事長劉進輝表示，橋塔頂部設置鏤空寶珠裝置藝術，利用光雕技術展現光芒。

劉進輝說，本公司今年提報的台中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程，獲得行政院公共工程委員會「公共工程金質獎」特優，因此明年將與嘉義縣政府力拚爭取金質獎及勞動部職業安全衛生署「公共工程金安獎」，展現對施工品質及施工安全不馬虎的決心。

新建工程總經費為9億2783萬元，縣府自籌1億2990萬元，其餘由交通部核定納入生活圈道路交通系統建設計畫補助，去年12月21日開工；工程單位表示，預計明年12月4日完工，由於目前工程進度超前6％，因此能預期更早通車。

立委蔡易餘、副議長陳怡岳、六腳鄉長陳川崎、朴子市長吳品叡、縣議員黃嫈珺、黃鉦凱、姜梅紅等人也到場關心施工情況；翁章梁表示，縣府也將規畫串連朴子溪生態公園及自行車道，增設觀橋平台等，呼應故宮南院周邊整體觀光，提升民眾遊憩廣度。

(中時 )