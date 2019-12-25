苗栗縣長徐耀昌（左五）表揚編織、文化、醫療、企業等方面有卓越貢獻的社會人士。（何冠嫻攝）

縣府文化觀光局等各局處簡介豐碩的施政成果。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌就職5周年，25日向縣民展現施政成果，並頒獎表揚編織、文化、醫療、企業等方面有卓越貢獻的社會人士。他強調，未來將再接再厲，全力發展縣政，秉持「創新、求變、接地氣」理念，打造苗栗成觀光科技大縣。

徐耀昌25日率各局處主管報告施政成果，立委徐志榮、陳超明、議長鍾東錦等人，肯定縣長與縣府團隊為苗栗的付出，帶動地方進步與繁榮。就職5週年記者會中，徐耀昌頒贈向陽推展關懷協會理事長楊秀織，碧竹平舍工坊竹編大師張憲平，第一屆傑出臺灣文獻獎得主陳運棟，95歲全台最高齡醫師謝春梅，賽夏族竹藤編織工藝師章潘三妹，財團法人李科永文教基金會董事長李甲元，及台灣保來得總經理朱秋龍等7位對編織、文化、醫療、企業等方面有卓越貢獻的社會人士。

徐耀昌5年來與縣府團隊不位財政困窘，將每一分錢發揮極大效益，成功輔導三義、南庄鄉通過全國唯一國際雙慢城認證、首創三義舊山線鐵道自行車，讓苗栗躍登國際舞台。任內彰商績效長紅，已引進282家企業設廠，投資逾8042億元、創造約2萬個就業機會。其中，台積電3000億、11月初已通過環評大會，力晶科技2780億、明年開始建廠，上緯新能源1000億、為全台首座商業規模離岸風場年底商轉，可望再增加數千個工作機會。

徐耀昌表示，未來將加速發展海線觀光潛力區，建構慢魚海岸，形塑海線觀光主題特色並提升知名度，另新設通苑地區第三座親子公園、增設部落文化健康站，落實地方生活與居住品質提升，解編縣內139處公共設施保留地，還地於民並興闢重要公共設施，並持續辦理山坡地檢討等，他強調，未來與團隊將秉持「創新、求變、接地氣」的施政理念，將苗栗打造成為觀光科技大縣。

(中時 )