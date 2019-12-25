高雄市美濃區是全台最具濃厚客家文化的小鎮，不僅擁有特色觀光景點，還有道地的客家美食，為推廣高雄客庄觀光及了解美濃地區建設情況，高雄市副市長陳雄文25日在高雄市政府客家事務委員會主委黃永卿等人陪同下走訪美濃，向國內外遊客推薦必訪行程。

副市長陳雄文等一行人前往美濃視察，並走訪美濃永安老街、美濃湖、鍾理和紀念館及美濃客家文物館等景點，除參觀當地古蹟建築外，也親身體驗客家傳統藍染及美濃紙傘文化。

陳雄文表示，為推廣高雄客庄旅遊產業，客委會整合美濃、杉林、六龜及甲仙地區客庄特色觀光資源，出版「高雄客庄樂富遊」，介紹高雄客庄好吃、好玩的景點。

陳雄文說，今日的訪視，讓他看見了多元的客庄文化，其中當地保存完整的傳統手工藝文化，也讓他親眼見證了所謂的世代傳承，他並承諾，未來市府將會投入更多資源，推動在地文化保存等相關工作。

(中時 )