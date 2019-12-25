苗栗縣衛生所主任特別費預算爭議有解套！人事處提案修正「苗栗縣各鄉鎮市衛生所組織規程」，引用「苗栗縣政府組織自治條例第8條」替衛生所正名為「2級機關」，24日於縣務會議中通過，明年元旦起實施。縣議員陳品安肯定縣府採納意見解決問題；曾玟學則希望未來行政程序上能更細膩。

苗栗縣政府衛生局日前編列衛生所主任特別費共52萬800元預算，遭縣議員陳品安、曾玟學質疑衛生所非2級機關，編列特別費無法源依據，建議刪除或凍結，引起軒然大波，最後仍在包裹式表決下照案通過，經府會溝通，人事處提案修正「苗栗縣各鄉鎮市衛生所組織規程」第1條及第13條，將衛生所正名為2級機關，等同為預算通過解套。

陳品安肯定人事處採納議員意見，補正法源給衛生所明確的地位，她表示，雖然預算通過當下，修正法規還沒通過，但縣府有展現解決問題的誠意，及尊重不同法律見解，這讓她有些「意想不到」，她強調，就法論法，議員絕非故意擋預算，正名後該編的就要編，2級機關的責任義務有待監督與討論。

曾玟學則認為縣府此時亡羊補牢，證明當時議員質詢內容無誤，雖然先過預算再修正組織規程，有明顯行政瑕疵，但至少縣府趕在明年前完成修正，實務上的確不會造成嚴重影響，但他希望未來局處首長面對缺失可大方承認，增加彼此討論空間，樂見法源修正成合理狀態。

曾玟學說，未來將要求2級機關履行相關責任義務，包含質詢時主任們是否要出席、獨立預算編列、獨立業務執行、議會是否有備詢空間，修正條文後，絕對不能只是為了讓特別費合法，其他的責任義務都沒變。

(中時 )