新竹市國民黨立委候選人鄭正鈐（中）懇托大家走出同溫層，1人拉5票，下架民進黨。（鄭正鈐競選總部提供／羅浚濱新竹傳真）

擔任國民黨新竹市黨部主委的市議會議長許修睿，25日發起「百元國旗帽支持中華民國」活動，立委候選人鄭正鈐懇托大家走出同溫層，1人拉5票，下架民進黨，把韓國瑜送進總統府，唯有國民黨立法院過半，才能支持韓國瑜推動國政。

市議員陳啟源表示，支持中華民國的好朋友們，只要花100元市黨部將贈送1頂中華民國國旗帽，希望大家勇敢的戴上國旗帽，用行動來表達力挺中華民國的熱忱，即日起在市黨部和國民黨議員服務處，都有提供這項服務。

鄭正鈐參加黃國新黨部在公學新城舉辦行憲紀念日活動，他用最誠摯的心拜託大家，一起邀請左鄰右舍、親朋好友，下架民進黨。

市議員林耕仁表示，蔡英文執政3年多斷交7國，一例一休造成勞工、老闆、消費者三輸， 經濟走下坡，教育在推廣同婚，這樣會有下一代嗎？他懇托大家都出來投票，翻轉台灣，現場支持者揮舞國旗，氣氛熱絡。

(中時 )