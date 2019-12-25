高師大愛樂合唱團25日舉辦成立20周年音樂會。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

高師大愛樂合唱團25日舉辦成立20周年音樂會。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

高師大愛樂合唱團25日舉辦成立20周年音樂會，在節目主持人鄒愛華引領下，連續獻唱18首經典名曲，讓與會人士聽的如癡如醉。校長吳連賞稱讚，高師大愛樂合唱團在校內外佳評如潮，已是高師大重要節慶必邀的演出單位。

高師大愛樂合唱團是校內教職員社團，2000年6月，由當時音樂系主任黃久娟及校長黃正鵠大力促成。目前團員有27人，除了學校的教職員及眷屬，也有一些愛好歌唱的朋友共同組成，希望走出校園，成為社區的合唱團。

合唱團現任團長郭名美為前高師大校長戴嘉南夫人。她指出，合唱團成立至今剛好20周年，一路以來非常感謝歷任校長的支持。並在歷任團長、總幹事的帶領、協助下，讓高師大愛樂合唱團可以走出校園，迎向校外與社區。

校長吳連賞說，舉凡重要節慶如校慶、春節團拜等，高師大愛樂合唱團已是學校必邀的演出單位，因為聲名遠播，更曾受邀到文化中心、旗山文化園區、金山社區、政大校友會等演出，參加合唱團觀摩賽，也曾榮獲佳績。

(中時 )