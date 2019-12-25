耶誕應景歌曲「平安夜」在台中公園派出所前響起，1群思恩堂的教友如天使般24日晚間，在警所前彈吉他、唱著詩歌報佳音，讓平日忙碌執勤的波麗士們聽了好暖心，現場教友們自彈自唱，隨著樂音飛揚，現場氣氛溫馨感人。

擁有百年歷史的台中公園，園區內知名的地標湖心亭向來為人們所熟悉，園區內擁有很多歷史故事及景點，位於公園東北側的「思恩堂」是公園派出所的芳鄰，磚紅色的古樸建築，已走過一甲子歲月。

24日晚間適逢平安夜，思恩堂的教友為感謝警察24小時維護園區內安全及秩序的辛勞，在派出所前報佳音，希望員警們都能平安、喜悅、心想事成、事事如意、幸福滿滿，在執勤上平安順利。

思恩堂的教友們到派出所前，自彈吉他唱著詩歌報佳音，對員警們獻上滿滿真摯的祝福，值勤的員警也站出派出所門口前，接受教友們的佳音，所內有員警第1次在派出所過平安夜，看到報佳音隊伍，都表示非常驚喜及感到幸運，平安夜既溫馨又和諧。

(中時 )