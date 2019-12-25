苗栗縣政府向交通部觀光局爭取補助經費300萬元，縣府負擔72萬元自償款及配合款，辦理「苗栗縣白沙屯車站周邊環境改善工程」，內容包含步道改善、設置意象、導覽牌、照明設施、休憩節點空間等，24日動工，文觀局指出，預計於明年4月前完工。
過年後，緊接著農曆3月「瘋媽祖」，白沙屯媽祖徒步進香活動，被文化部指定為國家重要民俗無形文化資產，連年吸引近10萬人湧進白沙屯，一睹媽祖風采，白沙屯車站為重要大眾運輸站點，文觀局配合推動國際慢漁運動，爭取交通部補助進行周邊環境改造，希望提供更舒適、美麗、友善的使用環境。
觀光發展科指出，車站後方的小徑步道及天橋入口，沒有明顯指標，沿線常有機車與廢棄物擺放，左右2側空地雖為居民種植果菜使用，但周邊雜草叢生遮擋鐵軌風貌，天橋旁護欄也老舊生鏽，亟需整體規畫整理，保存舊有鐵道風格並注入海線新風貌。
觀光發展科說明，工程計畫將步道串聯綠美化空間，連接至白沙屯火車站，改善既有水泥鋪面步道，增加指引與特色節點；步道設計藝術綠籬，配合地方特色及在地蔓藤，設置藝術浮雕；打造入口意象、設置導覽指標牌、照明設備，並新設接駁區，規畫接駁車動線，提供民眾便利舒適乘車空間。
(中時 )
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