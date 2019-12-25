韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》播畢近3年，熱度依舊不減，許多劇迷不時還會回去重溫劇情，尤其孔劉、李棟旭組成的「死鬼CP」更是受到粉絲喜愛。不過，近日陸網就傳出台灣要翻拍這部經典之作，男主角人選也隨之曝光。

陸網瘋傳言承旭、賀軍翔將翻拍台版《鬼怪》。（圖／中時資料照）

陸網近日瘋傳台灣要翻拍《鬼怪》，男主角由言承旭、賀軍翔主演，女主角則打算找新人，由於言承旭、賀軍翔過去都是台灣經典偶像劇的男神，高顏值陣容因此掀起熱議。

但對於被傳將在《鬼怪》和賀軍翔搭檔演出的消息，言承旭剛剛做出回應，表示「沒聽說」，看來可能只是網友的揣測。

(中時電子報)