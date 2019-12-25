智慧財產局規定在活動中心、里集會所提供民眾點歌演唱的卡拉ok，均須取得授權才合法，讓許多愛高歌一曲的民眾好鬱卒，台南市政府與弘音多媒體科技公司長期溝通，協商歌曲版權事宜，市府今天下午舉辦歡唱示範點啟用儀式，初期先以3個活動中心當示範。

台南市長黃偉哲強調，保障市民在合法環境、用合法機器唱有版權的歌，除了首批3活動中心示範點，明年更將寬籌經費，逐步更新各區活動中心電腦伴唱機，解決伴唱帶公開播出授權問題，讓大家唱得安心、快樂，不用再煩惱會不會觸法的問題。

台南市政府與弘音多媒體科技公司合作，首先更新東區復興里、新化區聯合里與白河區竹門里等三區活動中心的電腦伴唱機，取得約1萬2000多首合法歌曲，讓喜愛唱歌的市民不用再煩惱公播權問題。

歡唱點啟用儀式今日於東區復興里活動中心舉行，台南市長黃偉哲與弘音多媒體科技公司董事長許朝貴一同宣布這個好消息，非常關心這項議題的立法委員王定宇與市議員蔡旺詮、沈震東、曾培雅、郭鴻儀、IngayTali、吳禹寰、楊中成、蔡筱薇等人蒞臨見證歡唱點啟用儀式。

民政局長顏振標指出，因各地活動中心使用電腦伴唱機歡唱需求不同，此次先以東區復興里活動中心、新化區聯合里活動中心與白河區竹門里活動中心為示範點，展開電腦伴唱機具體合作事項，提供民眾點歌演唱的合法環境。

(中時 )