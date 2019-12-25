觀光股王瓦城泰統集團再創全新雙品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」與湘菜品牌「1010湘食堂」，兩個新品牌首店並於今(12/25)日於遠東信義A13開賣，首日營運並創佳績，開幕30分鐘皆旋即滿座。

瓦城泰統集團持續致力深耕東方餐飲菜系，挾近30年廚藝底蘊創造眾多超高人氣品牌，此次集團全新第8品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」即日起將於遠百信義A13的14樓「遠百深夜食堂」搶先公開試營運，主打「泰式燒烤」與高達50餘款異國啤酒與網美氣泡飲品。試營運期間更限定推出每人699元的體驗套餐，精選11道必嚐招牌料理，包含冬陰功湯口味的鳳梨鮮蝦串燒、道地泰北香腸串燒等豐富泰式燒烤串、必點綠咖哩椰汁雞、涼拌青木瓜，與首次登場的蝦吐司、鍋巴冬陰功湯等新型態泰菜搭配質感灰色牆面、別緻木質桌椅，與迷人的暖色系燈光，詮釋前所未有的泰式風格餐酒體驗。

置身「月月Thai BBQ泰式燒烤」用餐，白天可透過大片玻璃窗一覽信義區繁華街景，夜晚則化身為最適合小酌一杯的微醺場域，瓦城希望為顧客打造最Chill的用餐「食」刻。

至於「1010湘食堂」則位於信義遠百4樓「懷舊食光埕」，精選眾人好口碑的「超人氣十香」，完美重現湘菜千年文化底蘊，包括以40種香料慢燉熬滷，並與香氣十足的孜然熱炒的《神仙孜然肋排骨》、以湖南傳統鐵鍋盛裝焙煮的《臭豆腐肥腸阿干鍋》、以薑、蒜、乾辣椒粉等十多種香料的特製淋醬烹調的《串燒蝦》等。整體風格呈現有別於原本「1010湘」的現代高雅，營造親切迷人與小巧精緻的食堂風格，提供顧客更加便利快速的餐飲方式。

為歡慶開幕，自12/25日起至2020年1/3日止號，凡消費滿1010元即贈《棒棒蝦》一份，1/6至1/22平日兩人同行凡消費即贈《東安仔雞》，讓顧客享盡最精華的湘菜美味。

(工商 )