《娛樂百分百》日前舉辦的「凹嗚狼人殺」粉絲見面會，首次開放粉絲觀戰藝人們面殺(面對面玩)，主持人羅志祥發揮實力，卻慘遭冷眼對待，讓他氣到撂狠話：「好人不配贏！」為了在粉絲面前贏得勝利，陳零九遊戲功力再升級，讓粉絲直呼：「現場看真得好過癮！」

主持人羅志祥發揮實力，卻慘遭冷眼對待，讓他氣到撂狠話：「好人不配贏！」(八大提供)

遊戲開場前，羅志祥表示不擔心在粉絲面前表現不好，認為面殺最困難的反而是很怕粉絲們在台下打PASS，拍胸脯保證：「我們眼睛絕對不會看觀眾一眼。」愷樂也搞笑表示：「我們今天會用眼睛「脫窗」的方式來進行遊戲。」

「這群人」來到節目現場實戰「創新親戚殺」，只見來賓間爆發家族內鬥，愷樂逗趣表示：「這麼多祖先(預言家)，這樣掃墓很忙耶！」小賴無法理解的說：「怎麼會玩成這樣，害我筆記整個搞混。」並對公公(騎士)喊話：「公公(騎士)為什麼不出來呢？有這麼多的祖先(預言家)在假託夢耶。」

網紅「這群人」「娛樂百分百」中實戰「創新親戚殺」。(八大提供)

親戚殺角色名稱讓眾人思緒混亂，小賴更忍不住直接嗆茵聲：「妳發言奇差無比。」讓茵聲一度語塞，而展瑞也在遊戲中慘被霸凌，遭眾人指「太老實、沒才能。」讓他無奈回：「其實我不知道他們是在稱讚我還是…。」

(中時 )