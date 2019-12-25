俗話說「酒後吐真言」，不過若不小心說出不能說的秘密，恐怕樂極生悲。一名網友分享自己女友酒後，不但叫錯男友名，還說自己是「無尾熊」，讓男友哭笑不得，一連串親密對話曝光後讓眾人傻眼。

這名網友日前在《Dcard》發文表示，幫女友慶生時，第一次看女友喝酒，竟發現女友酒後完全變了一個人。因為看女友走路不穩，正要攙扶她時，女友竟把他的手甩開，還說：「你是誰？不要碰我！」他回：「我是你男友啊」，沒想到女友下一秒更語出驚人地說：「我男友是孔劉！！」讓原PO哭笑不得。

兩人回家後，原PO把女友抱上床後，女友卻緊抓著他的手不放，原 PO開玩笑表示「你是無尾熊哦？放開啦！」女友則回「對啊，我是無尾熊」、「我游泳游了好久才找到樹，我不放手。」原 PO當場決定，以後還是不要讓她喝酒比較好。

貼文曝光後，引起網友討論，紛紛留言「喝醉酒之後也太可愛」、「你超寵的耶」、「無尾熊游泳來的，哈哈哈哈哈好可愛的女友」，也有人回「酒品不好的人千萬別喝酒啊」。

☆中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)